TÜİK Şubat 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK verilerine göre enflasyon şubatta aylık 4,53 ve yıllık ise 67,07 oldu.

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Türkiye’nin ekonomi politikası, enflasyonun düşürülmesi üzerine kuruldu.

Yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla enflasyonun, bu yılın ortasında düşmeye başlaması bekleniyor.

Tüm gözler enflasyon verisine odaklanmışken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,70 ve yıllık yüzde 64,86 artmıştı.

Artışın en yüksek olduğu ana grup: Lokanta ve oteller

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Şubatta en az giyim ve ayakkabı fiyatları arttı

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Şubatta en fazla artış eğitimde gerçekleşti

Buna karşılık 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 70,31, aylık yüzde 4,23 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 yıllık ise yüzde 66,30 yüzde 4,04 artacağını tahmin etti.

Enflasyon hedefi

Ekonomi yönetimi, yaptığı açıklamalarla enflasyonun 2024’ün ortasında inişe geçeceğini ve 2026’da tek haneli rakamlara ineceğini belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜFE verisiyle ilgili “Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz.” açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu’nda TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon tahminlerinin orta noktası; 2024 yıl sonu için yüzde 36, 2025 yıl sonu için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 oldu.