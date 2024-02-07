JPMorgan, Türk bankaları ile ilgili tavsiyesini revize etti Bankacılık devi JPMorgan'ın Türk bankaları tavsiyesi olumlu yönde değişti. JPMorgan, 4 bankanın tahvilleri için tavsiyesini "ağırlığını azalt"tan "nötr"e çevirdi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanılığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin yaptığı çalışmalar sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve finans devleri Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini olumlu yönde revize etmeye başladı.

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan'ın, Türk bankaları için yaptığı değerlendirmede, mevdua ve kredi kullanımında dengeli duruş ve istikrardan bahsederek, kredi talebinin tamamen kapanmadığını dile getirdi.

JPMorgan, politika duruşunun "çok fazla kısıtlayıcı olmadığı" belirtilirken yüksek faizlerin kredi talebini şimdiye dek tamamen düşürmediği aktardı.

"Özel bankaların sermaye benzeri tahvilleri görece cazibeli"

JPMorgan'da Konstantin Rozantsev öncülüğündeki analistler bir rapor paylaşarak, Türkiye'de istikrarlı ortamı gerekçe gösterildi ve özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin "görece cazibeli" olduğunu belirtti.

“Ağırlığını azalt”tan “nötr”e revize

JPMorgan, Garanti Bankası'nın 2027 vadeli, İş Bankası'nın 2028 vadeli sermaye benzeri tahvilleri için tavsiyesini “ağırlığını azalt”tan “nötr”e, Akbank'ın ve Vakıfbank'ın 2026 vadeli ve Eximbank'ın 2026 vadeli tahvili de “ağırlığını azalt”tan “nötr”e revize etti.