JPMorgan: Türkiye'yi 2024'ün potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz ABD bankası JPMorgan'ın yaptığı bir değerlendirmeye göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yürütülen ekonomi politikası doğrultusunda yatırımcının Türkiye'ye ilgisi arttı.

AA

JPMorgan'a göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından uygulanan uluslararası kabul gören politikalara dönüşün başlaması, uluslararası sermayeyi tekrar Türkiye'ye çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayında Hafize Gaye Erkan'ın başkan olarak göreve getirilmesinin ardından hızla faiz oranları artırımına gitti.

JPMorgan'ın Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, Türkiye'nin ortodoks mali politikayı tekrar uygulamaya alması sayesinde 2024 yılında yurtdışı piyasalardan yapılacak borçlanmanın rekor kırabileceğini ve yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeyi sürdürebileceğini söyledi.

"Türkiye gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri"

Weiler, gelecek yıl devletin ve şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar doları rahatlıkla aşabileceğini düşündüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

Bizim açımızdan bakılacak olursa Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz.

Türk şirketleri için borçlanma piyasaları tekrar açıldı

Sonbaharda daha büyük faiz artırımlarının başlamasıyla birlikte Türk şirketleri için borçlanma piyasaları tekrar açılmış oldu.

18 milyar dolarlık tahvil ihracı

Türk şirketleri, bankaları ve devletin 2023 yılında yaptığı tahvil ihraçlarının büyüklüğü 18 milyar doları aştı.

JPMorgan'ın hesaplamalarına göre bu yılki dış borçlanma büyüklüğü, tüm zamanların en yüksek ikinci değerini aldı.

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı

Seçim öncesi yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizi şu anda yüzde 40 seviyesinde ve bugün 1.400'da açıklanacak olan faiz kararı ile yeniden artırılarak yüzde 42,5'e yükseltilmesi bekleniyor.

2024'te 10 milyar dolar borçlanma beklentisi

Hükümetin 2024'te bu yılki rakamı tutturarak yurtdışı piyasalardan yaklaşık 10 milyar dolar borçlanması bekleniyor. Weiler, nakit açlığı çeken şirket ve bankaların borçlanmalarında "önemli bir artış" beklediğini söyleyerek şöyle konuştu:

Küresel piyasa koşulları yapıcı olduğu ve yapılan bazı değişikliklerden geri dönülmediği sürece, Türkiye uluslararası sermaye piyasası ihraç faaliyetleri açısından şimdiye kadarki en yoğun yılı kaydedebilir.

"Türkiye için hava değişmiş gibi görünüyor"

Yabancı sermaye şimdiden geri gelmeye başladı ve Türkiye için hava değişmiş gibi görünüyor.

31 Mart'taki yerel seçimlere atıf

Weiler, "Bu durum tersine dönerse oldukça şaşırırım ve yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye'nin gidişatını daha da belirginleştireceğini düşünüyorum." diyerek 31 Mart'taki yerel seçimlere atıfta bulundu.

Küresel bir artış bekleniyor

JPMorgan'ın önümüzdeki yıl gelişmekte olan ülkelerin döviz cinsinden borçlanma miktarında küresel bir artış beklediğini belirten Weiler, Çin'in yaptığı borçlanma azaldığı için toplam seviyenin tarihi zirvelere yaklaşmayacağını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)