Kademeli emeklilik için kanun teklifi verildi

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Kamuoyunda sıklıkla dile getirilen, kademeli emekliliğinin kaynağı Meclis'e verilen bir kanun teklifine dayanıyor.

Bu teklif, ilk işe giriş tarihi 1999-2008 arası olanlara kademeli emeklilik tablosunu kapsıyor.

En son ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişilere yönelik olarak EYT yasası çıkarılmıştı.

Edirne Milletvekili Ediz Ün tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.

KANUNUN KAPSAMI

Sosyal Sigortalar ve GSS Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Madde 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanununun geçici 9'uncu maddesine yeni fıkra eklenmesini kapsayarak şu ifadeyi kullandı:

8/9/1999 ila 30/4/2008 tarihlerinde; 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun, 2925 sayılı Kanun ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak işe başlayıp bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı sayılanlara yaşlılık veya emekli aylığı bağlanılması için bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının sigortalının lehine olan hükümleri hariç, yaş ve emeklilik prim gün sayısı şartları şu şekilde uygulanır:

TEKLİFE GÖRE EMEKLİLİK TARİH, YAŞ VE RPİM GÜNÜ ŞARTI

a) 8/9/1999 ila 31/12/2000 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6 bin 250 prim günü,

b) 1/1/2000 ila 31/12/2000 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6 bin 325 prim günü,

c) 1/1/2001 ila 31/12/2001 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek için 45 yaş ve her ikisi için 6 bin 400 prim günü,

d) 1/1/2002 ila 31/12/2002 tarihlerinde işe başlayan kadın için 43 yaş, erkek i her ikisi için 6 bin 475 prim günü,

e) 1/1/2003 ila 31/12/2003 tarihlerinde işe başlayan kadın için 44 yaş, erkek için her ikisi için 6 bin 550 prim günü,

f) 1/1/2004 ila 31/12/2004 tarihlerinde işe başlayan kadın için 45 yaş, erkek içir 47 her ikisi için 6 bin 625 prim günü,

g) 1/1/2005 ilâ 31/12/2005 tarihlerinde işe başlayan kadın için 46 yaş, erkek için 48 yaş ve her ikisi için 6 bin 700 prim günü,

h) 1/1/2006 ila 31/12/2006 tarihlerinde işe başlayan kadın için 47 yaş, erkek için 49 yaş ve her ikisi için 6 bin 775 prim günü,

i) 1/1/2007 ila 31/12/2007 tarihlerinde işe başlayan kadın için 48 yaş, erkek için 50 yaş ve her ikisi için 6 bin 850 prim günü,

j) 1/1/2008 ila 30/4/2008 tarihlerinde işe başlayan kadın için 49 yaş, erkek için 51 yaş ve her ikisi için 6 bin 925 prim günü.

TEKLİFİN KANUNLAŞMA SÜRECİ

Kanun teklifleri ilk olarak TBMM komisyonunda görüşülüyor.

Tekliflerin komisyonda kabul edilmesi durumunda meclis gündemine alınıyor ve genel kurulda milletvekilleri tarafından oylanıyor.

Kanun tekliflerinin çoğunluk tarafından kabul edilmesi durumunda onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor.

Teklifin onaylanması durumunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

MECLİS'TE BÜTÇE MESAİSİ VAR

Ancak Meclis'te şu anda bütçe görüşmeleri yapılacağı için kanun teklifinin yeni yılda gündeme geleceği düşünülüydr.