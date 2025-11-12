Kademeli emeklilik tartışmaya açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması şartı vardı. EYT kabul edilince, bu tarihten bir gün sonra sigorta başlangıcı olanlardan itiraz geldi.

Kamuoyunda "Kademeli Emeklilik" konuşulmaya başlandı ancak ekonomi yönetimi, bu konuda olumlu bir söylem gerçekleştirmedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergenin kabulü ile tekrar gündeme gelen konu, kamuoyunda "Kademeli emeklilik için kritik viraj dönüldü." şeklinde yankılanıyor

"8 EYLÜLDEN BİR GÜN SONRA İŞE BAŞLAYANIN KAYBI 17 YIL"

Mehmet Muş başkanlığındaki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önerge ise şöyle kayıtlara geçti:

Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen ve son yapılan değişiklikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan yurttaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. Ancak yapılan düzenleme 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra dahi işe giren yurttaşlarımızın emekliliklerinin 17 yıla kadar varan bir süreye ötelenmesi gibi daha büyük bir haksızlığı ve mağduriyeti beraberinde getirmiştir. Bu durum Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır, kamu vicdanını yaralamaktadır.

KADEMELİ EMEKLİLİK HAKKI TALEBİ

Bu haksızlığın giderilmesi amacıyla 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenlerin kademeli bir şekilde emeklilik hakkı kazanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler için ödenek artırılmalıdır.

UZMAN YORUMU

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, önergenin kabul edilmesinin konuyu sadece tartışmaya açmak anlamı taşıdığı ve bu talebin yerine getirilmesi için yeterli bütçe tesisinin şart olduğunu dile getirdi.