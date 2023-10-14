Kadın çiftçilerin sayısının artması isteniyor! 21 yılda 15 milyar lira destek Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Türkiye'de kadın çiftçilere uygulanan pozitif ayrımcılığı anlatan bir açıklama yaptı.

DHA

Türkiye'de tarım politikası olarak kadınların tarımın her alanında daha etkin ve görünür olması ve başarı hikayelerine yenilerinin eklenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, tarımsal üretimin sigortası olarak gördükleri çiftçi kadınlara verilen hibe destek uygulamalarını aktardı.

Yumaklı, kadın çiftçileri tarıma kazandırmak adına 21 yılda yaklaşık 15 milyar lira destek verildiğini belirtti.

Türkiye'de 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçi var

Bakan Yumaklı, bereketli Anadolu topraklarına geçmişten bugüne hep kadın eli değdiğini belirterek, şöyle konuştu:

2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçimiz bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir. Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan, kırsal kalkınmanın ise kadının üretimdeki rolünün daha da güçlendirilmesinden geçtiği bilinciyle geliştirdiğimiz vizyonumuzu, kararlılıkla uyguluyoruz.

"Kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz"

Bu bağlamda, destek programlarımız ile kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz. Gittiğimiz her yerde tanık olduğumuz kadın üreticilerimizin başarı hikayeleri en büyük motivasyon kaynağımız oluyor, kadın çiftçilerimizin çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci ruhları geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor.

Kadın çiftçilere sigortada yüzde 5’lik indirim

Bakan Yumaklı, kadın girişimcilerin güçlendirilmesi amacıyla verdikleri hibe ve desteklerde pozitif ayrımcılık uyguladıklarına dikkati çekerek, şu açıklamada bulundu:

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerimize poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladığımız yüzde 5’lik indirimi 2024’ten itibaren yüzde 10’a çıkarıyoruz.

Genç kadın çiftçilere yüzde 15'lik prim indirimi

Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilerimize yüzde 5’lik ilave bir indirim daha sağlayarak toplamda yüzde 15’lik bir prim indirimi uygulayacağız.

Sigorta poliçelerinde toplamda 145,1 milyon liralık indirim yapıldı

Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den 2023 yılı ekim ayına kadar 294 bin 284 kadın çiftçimize 868 bin 386 adet poliçe için 145,1 milyon lira tutarında prim indirimi sağladık. 2020 yılından beri uyguladığımız Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projemiz ile başvuru yapan kadın girişimcilerimize 10 ek puan veriyoruz. Bugüne kadar uygulanan toplam projelerin yüzde 34’üne tekabül eden 725 proje kadınlarımız tarafından uygulanmış ve 118,6 milyon lira hibe desteği verilmiştir.

"Kadınlarımıza 865 milyon lira hibe sağlandı"

Aynı şekilde 2016-2018 yıllarında uygulanan Genç Çiftçi Projemiz kapsamında 28 bin 823 proje için kadınlarımıza 865 milyon lira hibe sağlanmıştır. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projemiz ile 2017 yılından bugüne kadar 15 bin 338 kadın üreticimizi destekledik, kadınlarımıza ve gençlerimize bu süreçte toplam 65 milyon lira destekte bulunduk.

4 bin 241 kadın girişimciye destek

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projemiz ile de 2020 yılından bu yana 4 bin 241 kadın girişimcimize destek verdik, bugüne kadar bu kapsamda da kadın ve gençlerimize toplam 53,4 milyon lira destek sağladık.

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü

Bakan Yumaklı, yaklaşık 747 bin üretici ortağı olan 6 bin 899 tarımsal kalkınma kooperatifinin bulunduğunu, toplam 4 bin 391 kadın ortağı bulunan 173 tarımsal kalkınma kooperatifinin faaliyet yürüttüğünü aktararak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile 2018 yılında imzaladıkları 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü' çerçevesinde faaliyetlerde bulunduklarını anımsattı.

"Kadın kooperatiflerine bugüne kadar 24,7 milyon lira ödeme yapıldı"

Öte yandan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kadın kooperatiflerine bugüne kadar 24,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildiren Yumaklı, şöyle konuştu:

Ayrıca, TKDK tarafından IPARD Programı kapsamında 2011 yılından bugüne kadar kadın yatırımcılara ait 6 bin 510 proje ile hibe sözleşmesi imzalanmış olup 13,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildi. Bu hibeler sayesinde 26,5 milyar lira yatırım yapıldı.

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayvansal üretimde kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla hibe ve destekler veriliyor.

"21 yılda kadın üreticilerimize yaklaşık 15 milyar lira desteklemede bulunduk"

Bu destek ve hibelerin kadın üreticilere verdikleri önemin göstergesi olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, şu bilgileri verdi:

Bütün bu hibe ve desteklerin sadece belli başlılarını dikkate aldığımızda bile son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın üreticilerimize yaklaşık 15 milyar lira desteklemede bulunduk. Bu desteklerimiz ile kadınlarımızın tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını, başarı hikayelerine yenilerini eklemelerini amaçlıyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)