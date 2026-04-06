Kaleseramik, Coverings 2026’da ilgi odağı oldu

Türkiye'nin seramik sektörü lideri Kaleseramik, 30 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen Amerika'nın en büyük karo ve doğal taş fuarı Coverings 2026'da sektör profesyonelleriyle buluştu.

"The Power of Scale, Engineered to Perform" mottosuyla fuarda yerini alan Kaleseramik; 2 mm'den 20 mm'ye uzanan üretim performansı ve entegre sistem çözümleriyle Amerika pazarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin lider, Avrupa ve dünyanın sayılı seramik üreticilerinden Kaleseramik, Coverings 2026'da estetik yüzeylerin ötesine geçen mühendislik gücünü dünya sahnesinde bir kez daha kanıtladı.

Amerika pazarının, Kaleseramik’in global büyüme stratejisinde son derece kritik bir konuma sahip olduğunu belirten Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “Coverings 2026’da sergilediğimiz yeni nesil ürünlerimiz ve mühendislik gücümüz, Amerika pazarında büyük ilgi gördü. 2 mm’den 20 mm’ye uzanan üretim kabiliyetimiz ve ürün çeşitliliğimiz hem mimari hem de endüstriyel projelerde fark yaratıyor. Yenilikçi teknolojilerimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla global pazarda güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

MÜHENDİSLİK VE PERFORMANSTA GENİŞ ÜRÜN SKALASI

Supera üretim hattı ve modernize edilen tesislerindeki ileri teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Kaleseramik, 2 mm inceliğindeki süper ince porselen plakalardan, mutfak tezgâhı gibi yüksek performans gerektiren 20 mm porselen plakalara kadar uzanan ürün gamını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bu kalınlık aralığı, iç ve dış mekânlara yönelik farklı kullanım senaryoları ile geniş bir çözüm seti olarak sergilendi.

“İyi Bak Dünyana” yaklaşımı ve yenilikçi üretim teknolojileriyle daha az hammadde kullanılarak üretilen porselen plakalar, fuarda hem teknik performansları hem de kaynak verimliliği odaklı üretim anlayışıyla ziyaretçilere aktarıldı.

PANORAMA KOLEKSİYONU İLE BÜTÜNSEL TASARIM DENEYİMİ

Kalebodur'un üstün yüzey teknolojileriyle üretilen ve bu yıl fuarda ilk kez sunulan Panorama Koleksiyonu; Borgogna Stone, Calacatta Unique, Industrial, Calcario ve Intonaco gibi farklı serileri tek bir çatı altında buluşturdu. Koleksiyon, geniş ebat seçenekleriyle tasarımcılara bütüncül ve kesintisiz mekân kurguları oluşturma imkânı sundu.

V-INTECH TEKNOLOJİSİ İLE GERÇEKÇİ YÜZEYLER

Kalebodur'un 7 farklı üstün yüzey teknolojisinden biri olan V-Intech, fuar boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bu teknoloji, doğal taşın homojen dokusunu ve mermerin ikonik damar sürekliliğini yalnızca yüzeyde değil, porselen plakanın gövdesi boyunca da koruyarak kesim ve kenar detaylarında görsel süreklilik sunuyor. Tezgâh ve mobilya gibi detay işçiliği gerektiren uygulamalarda kusursuz bir bütünlük sağlayan V-Intech, mimarlara sınırları ortadan kaldıran tasarım özgürlüğü kazandırmasıyla ön plana çıktı.

TASARIM ÖDÜLLÜ MAYFAİR İLE ULUSLARARASI VİZYON

Archiproducts Design Awards 2025'te aldığı ödülle Kalebodur'un estetik vizyonunu uluslararası arenada da tescilleyen Mayfair; V-Intech teknolojisi sayesinde doğal mermerin eşsiz estetiğini porselenin üstün dayanıklılığıyla bir araya getirdi. Ziyaretçiler, ürünü stant alanında raflar, masalar, dolap kapakları ve duvar yüzeyleri gibi farklı uygulamalarda deneyimleme fırsatı buldu.

CEPHE UYGULAMALARINDA HAFİF VE DAYANIKLI ÇÖZÜMLER

Kaleseramik, Coverings 2026'da mevcut cephe ve iç mekân çözümlerinin yanı sıra yeni cephe uygulamalarını da tanıtarak porselen yüzeylerin çağdaş mimarideki rolüne dikkat çekti. 3 mm kalınlığındaki hafif porselen plakalar kullanılarak geliştirilen bu çözümler, büyük ölçekli dış cephe uygulamalarının yapıya ekstra yük bindirmeden hayata geçirilmesine olanak tanıdı. Aynı zamanda iç mekândaki tasarım dilinin dış cepheye kesintisiz taşınmasıyla da ön plana çıktı.

Kalebodur'un ileri teknolojisi, geniş ürün portföyü ve estetikten ödün vermeyen çok yönlü uygulama olanakları sayesinde Kaleseramik; tezgâh, zemin, duvar ve cephe gibi farklı kullanım alanları için kapsamlı bir çözüm ortağı olduğunu bir kez daha kanıtladı.