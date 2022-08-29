Kamu Gözetimi Kurumu, denetçi aday sınavı tarihi açıklandı

KGK, bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavının 12 Kasım'da gerçekleştirileceği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Teorik ve uygulamaya ilişkin bilgiler ölçülecek



Denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav; Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınavı geçenler yetkilendirme isteyebilecek

Bu sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecek.

Müracaat tarihleri

Sınav müracaatları 12 Eylül'de başlayıp, 26 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "https://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.

AA'nın haberine göre, sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri ve saati, sınavdan en az 15 gün önce KGK'nin internet sitesinden duyurulacak.