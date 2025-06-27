Kamu işçileri için ikinci zam teklifi verildi

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) aracılığıyla Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında, kamu işçilerinin sözleşme sürecinde ikinci teklifi verildi.

Böylece 600 bini aşkın kamu işçisini direkt ilgilendiren ve maaş sözleşmeleri açısından milyonlarca kişinin beklediği zam teklifi açıklandı.

"VERİLEN TEKLİFİN BİR ANLAMI YOK"

Yeni teklifi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağır, verilen teklifin bir anlamı olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk. Açıklamaya gerek görmüyorum ama kamuoyuna faydası olacağı için söylüyorum. Maalesef birinci 6 ay yüzde 17. Üzerine 1 puan koymuşlar. İkinci altı ay yüzde 10.

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİNE İKİNCİ ZAM TEKLİFİ:

2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10

2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 7 , ikinci 6 ay için Yüzde 5

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümetin daha önce ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.

İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından, işçiler için ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

ZAM KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılacak zamdan karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan kamu işçisi yararlanacak.