Kamu işçisi ikinci zam teklifini beklerken, TÜRK-İŞ eylem takvimini açıkladı

600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) süreci devam ediyor.

TÜHİS'in verdiği teklif Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından kabul edilmedi.

TÜRK-İŞ, şimdi hükümet kanalından gelecek ikinci teklifi bekliyor.

TÜRK-İŞ, dün toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Ankara'da yürüyüş gerçekleştirerek, düşük zam teklifini protesto etti.

TÜRK-İŞ, bugün de sendika başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından somut bir eylem programını oluşturduklarını duyurdu ve eylem takvimini açıkladı.

5 HAFTALIK EYLEM PLANI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendika başkanları bugün yaptıkları toplantıda 5 haftalık bir eylem takvimi oluşturdu.

Her hafta uygulanacak eylem takvimi şu şekilde:

1. Hafta: Sabah mesai başlangıcında iş yerinin 500 metre yakınında buluşulacak, ardından iş yeri kapısı önünde basın açıklaması yapılacak.

2. Hafta: İşbaşı yapıldıktan sonra iki saatlik oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.

3. Hafta: Mesai bitiminde iş yerini terk etmeme eylemi uygulanacak ve sabaha kadar sürdürülecek.

4. Hafta: 81 ilde AK Parti il binaları önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacak.

5. Hafta: Bir günlük işe gelmeme (iş bırakma) eylemi gerçekleştirilecek.

TOPLU SÖZLEŞME KİMLERİ KAPSIYOR?

Toplu sözleşme, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsıyor.

KAMU İŞÇİLERİNİN TALEBİ

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6ı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ:

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu.