Kamu işçisi maaş zammı için ikinci teklifi bekliyor

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam taleplerini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açıklamıştı.

İŞÇİLERİN TALEBİ

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etti.

İŞVERENİN TEKLİFİ

İşveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın (TÜHİS) teklifi ise 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

TÜHİS, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu.

İŞÇİLER TEKLİFİ REDDETTİ

İşçi sendikaları, kendilerine sunulan ilk teklifi yetersiz bularak kabul etmedi ve ikinci zam teklifi beklenirken yürüyüş ve protesto faaliyetleri düzenledi.

Şimdi kamu işçilerine ikinci teklifin önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.