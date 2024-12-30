Kamuda AR-GE harcamalarında en yüksek payı savunma sanayii aldı

AA

Kamu AR-GE harcamaları içindeki payı 2023 itibarıyla en yüksek olan sektör yüzde 43 ile savunma sanayii oldu.

AR-GE harcamalarının, yüzde 90 oranında artarak, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki oranının yüzde 1,42'ye çıktı.

GSYH içindeki AR-GE harcamalarının oranı bakımından Türkiye, OECD ülkeleri içinde 28. oldu, 5 yıllık artış göz önünde bulundurulduğunda da 21. sırayı aldı.

Her yıl Türkiye'deki AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin fotoğrafını çekmeye çalıştıklarını bildiren SER Akademi yetkilisi Ömer Özdinç, yüksek teknoloji ve yazılım sektöründeki hızlı yükselişe işaret etti.



"TÜRKİYE'DE AR-GE ÇALIŞANLARININ SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI"

Rapora göre, Türkiye'de AR-GE çalışanlarının sayısı 2023'te önceki yıllara göre daha düşük bir artışla 400 bine yaklaştı. Özel sektördeki AR-GE çalışanları yüzde 8,8 artış göstererek 207 bine ulaşırken, kamu sektöründeki araştırmacı sayısı yüzde 7 düştü.

İmalat sektörü içinde en çok artışın havacılıkta görüldü.

KAMUDA AR-GE HARCAMALARINDA EN YÜKSEK PAY SAVUNMANIN

Özdinç, kamunun AR-GE yatırımlarının yüzde 167 artırdığını bildirerek, "Kamu AR-GE harcamalarının toplamı içindeki payını en çok artıran sektör yüzde 43 ile savunma sanayii oldu." ifadesini kullandı.

Bu sektörü tarım ile yeryüzünün keşfi ve kullanımı alanlarının izlediğini belirten Özdinç, yükseköğretim harcamalarının kamu ve ticari kesime kıyasla daha az arttığına dikkati çekti.

"TEKNOPARKLARDAKİ FİRMA SAYISI 10 BİNİ AŞTI"

Teknoparklardaki firma sayısının 10 bini, istihdam sayısının 100 bini geçtiğine işaret eden Özdinç, bu bölgelerde ihracat tutarının yıllık yüzde 67 artışla 2 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

YAZILIM SEKTÖRÜNDE KOBİ'LER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin araştırmacı sayısı açısından OECD ülkeleri içindeki yerine de dikkati çeken Özdinç, "AR-GE tam zaman eşdeğeri (TZE) personel sayısında 8. olan Türkiye, artış oranlarına bakıldığında, son bir yıllık artışta Estonya'nın ardından ikinci sırayı alırken 5 yıllık artış dikkate alındığında ise birinci sıraya yerleşti." bilgisini paylaştı. KOBİ'lerin yüksek teknoloji ve yazılım sektöründeki yerine de değinen Özdinç, şunları kaydetti: