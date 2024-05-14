Kamuda çalışan engelli sayısı 12 kat artarak 68 bine ulaştı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kamuda çalışan engelli sayısındaki artışına değinerek verilen destekleri sıraladı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda çalışan engelli sayısını 12 kat artırarak 68 bine ulaştırıldığını belirtti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda konuşan Göktaş, tüm vatandaşların aynı güne uyandığı, aynı mahallede yaşadığı, aynı iş yerinde mesai harcadığı 4,8 milyon engelliyi fark etmeleri ve onlara karşı sorumluluklarının bilincine varmaları için bu haftanın kıymetli bir hatırlatma olduğunu söyledi.

Engeller tanımayanlara 3 örnek

Yaşadığı fiziksel engellere rağmen alanında büyük başarılar sağlayan üç ismin hikayesini kısaca anlatmak istediğini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

Turgay Karakaş

Hikayelerden ilki uzayı merak eden küçük bir çocuğa aittir. Merakının peşinden koşan çocuk, dereceyle kazandığı astronomi ve uzay bilimlerini bitirerek Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olmuştur. Bu çocuk, dört yaşındayken hiçbir şekilde konuşamaz ve yürüyemez denilen Turgay Karakaş'tır.

Cemil Meriç

İkinci hikaye ise edebiyata ve felsefeye olan ilgisi, kitaplara olan tutkusuyla ömrünü okumaya ve yazmaya adayan bir adama aittir. Bu tutkusu nedeniyle görme yetisini kaybetmiş adam, Türk düşünce hayatına önemli eserler kazandırmış Cemil Meriç'tir.

Sümeyye Boyacı

Üçüncü hikaye ise yaşama tutkusu ve azmini yüzmeye yönlendiren bir kız çocuğunundur. Doğuştan iki kolu olmayan, fakat girdiği uluslararası müsabakalarda şampiyon olarak al bayrağımızı dalgalandıran, gururumuz Sümeyye Boyacı'dır.

Engelli Kanunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikaları yardım eksenli değil, hak temelli anlayışıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, bu kapsamda 2005 yılında çıkardıkları Engelli Kanunu'nun, engelli vatandaşların hayatına yenilikler katan büyük bir reform olduğunu söyledi.

Engellilere yönelik pozitif ayrımcılık

Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı ise 2010 yılında anayasal güvence altına aldıklarını anımsatan Göktaş, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları büyük bir samimiyetle ele aldıklarını belirtti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

Bu kapsamda bugün 106 resmi, 313 özel bakım merkezinde 36 bin engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 136 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile 143 Umut Eviyle engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Eğitimin ve istihdamın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80'lere çıkardık. Engelli istihdamında EKPSS'yi başlatarak kamuda çalışan engelli sayısını 12 kat artırarak 68 bine ulaştırdık.

"600 bin vatandaşa aylık 7 bin 608 liralık ödeme"

Bakan Göktaş, 65 yaş üstü çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında artırdıklarını bildirerek, çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine de kaynak aktardıklarını, "Evde Bakım Yardımı" için yaklaşık 600 bin vatandaşa aylık 7 bin 608 lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)