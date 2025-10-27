Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 74,27e çıktı

- TCMB, ekim ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.
- Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artışla yüzde 74 oldu.
- Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise yüzde 74,2'ye çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.
Buna göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.828 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
KKO YÜKSELDİ
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da ekimde, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı.