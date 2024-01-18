Kara paranın aklanması önlenecek! Avrupa Birliği nakit ödemeleri sınırlıyor AB ve AP, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getiren pakette uzlaştı. Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler yasaklanacak.

AA

Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin euro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin euro arası işlem yapanları belirlemeyi ve 1.000 euronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetlemeyi de içeren yeni kurallarda uzlaştı.

AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek.

Mali kurallar uyumlu hale getirilecek

AB genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek. Suçluların yasa dışı gelirleri aklamak veya finansal sistem aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar giderilecek.

Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak.

Büyük meblağlarda nakit ödeme yasak

Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemelerin yasaklanmasına kara verildi.

AB ülkelerinde 10 bin euroyu aşan nakit ödeme yapılamayacak. AB üyesi ülkeler, nakit ödemeler için 10 bin eurodan daha düşük sınırlar belirleyebilecek.

Nakit işlem yapan kişilerin kimliğini tespit edilecek

Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli yükümlü kuruluşların, sıklıkla 3 bin ile 10 bin euro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini tespit etmesi, doğrulaması ve raporlaması gerekecek.

Futbol kulüpleri de radarda

Üye ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de ekleyebilecek.

Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar, 1.000 eurodan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak.

AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanması bekleniyor

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi ile AP tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.

Ülkelere göre nakit ödeme sınırı

Nakit ödemeler, Fransa'da 1.000 euro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin euro, Polonya'da 15 bin euroya kadar yapılabiliyor.

Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.

Almanya'da durum

Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin avro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)