Karadeniz gazının evlere ulaşmasında en kritik aşamaya gelindi

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp rezervin karaya çıkartılması için deniz altına döşenecek boruları yerleştirecek geminin göreve başlamasıyla birlikte önemli bir aşamaya gelinmiş oluyor.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gazın sondaj çalışmaları devam ederken bir yandan da gazı karaya çıkartacak boruların döşenmesine başlanıyor.

Borular iki aşamalı olarak deniz altına yerleştirilecek. Sığ denize boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi olan Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi 5 önce Çanakkale Boğazı'ndan sonra da İstanbul Boğaz'ından geçti. Söz konusu gemi 7 Haziran itibarıyla da Filyos'a ulaştı. Derin denize boruları yerleştirecek olan plartform ise temmuz ayında bölgeye ulaşacak.

Gazı evlerle buluşturulacak önemli bir adım atıldı

Bu gelişmelerin ardından Karadeniz gazının hanelere ulaştırılması için önemli bir adım atılmış oldu.

Karadeniz'de bulunan doğalgazı vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kazandı.

Gaz işleme tesisisinde çalışmalar devam ediyor

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

AA'nın haberine göre, bölgedeki çalışmalarda Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun şekilde kullanılacak.







En yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılacak



Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak



3 sondaj gemisi bölgede

Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

Castoro 10'un özellikleri

Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan gemi, 10 bin 487 groston ağırlığa sahip. Gemi 200 personelin konaklamasına uygun şekilde tasarlandı. "Castoro 10"a yolculuğunda eşlik eden "Maersk Tracker" isimli gemi ise römork görevi görerek bu geminin Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Boru döşeme süreci 10 Haziran'da kıyıdan başlayacak

Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek.

Boru yerleştirmeye sığ deniz kısmında 50 metre derinliğinden başlanacak

Sığ deniz kısmındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, sığ deniz kısmında 50 metre derinliğinden başlamak üzere borular deniz tabanına serilmeye başlanacak. "Castoro 10" ile sığ kısımda yaklaşık 5 kilometre boruların serimi ve montajı tamamlanacak.

Derin deniz kısmında 2 bin metre derinliğinde boru yerleştirilecek

Söz konusu işlemlerde en kritik safha olan derin deniz kısmında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme işlemi Castorone isimli gemi tarafından yapılacak.

Şu anda Doğu Akdeniz'de bulunan geminin temmuzda Türkiye'de olması bekleniyor.

Süreç yaklaşık 5 ay alacak

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak boru hattı, bu ay sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor.

Castoro 10'dan sonra Castorone gelecek

Castorone daha önce Baltık Denizi'nde "Baltic Pipe" boru hattının derin deniz boru döşeme işlemlerini tamamlamıştı. İtalyan enerji şirketine ait Castoro 10 ve Castorone, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının tamamlanmasında da rol üstlenmişti.

2020'de 540 milyar metreküplük rezerv keşfedilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Erdoğan, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Karadeniz’deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.