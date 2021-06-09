Karadeniz somonu 39 ülkeye ihraç edildi

Türkiye'den ihraç edilen somon miktarı ve karşılığında elde edilen kazanç, artmaya devam ediyor. Somon ihracatında yaşanan yeni pazar arayışları da bu artışı destekliyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın 5 ayında, usya, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 39 ülkeye, 22 bin 728 ton Karadeniz somonu ihracatı karşılığında 113 milyon 510 bin 943 dolar gelir sağlandı.

KARADENİZ SOMONU İHRACATI MİKTARDA YÜZDE 128 ARTTI

Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 128, değerde yüzde 116 artış gösterdi.

İHRACATTAKİ İLK 3 FİRMA: RUSYA, ALMANYA VE VİETNAM

Rusya, Almanya ve Vietnam, ihracat gerçekleştirilen 39 ülke arasında ilk üçte yer aldı. Bu dönemde Rusya'ya 68 milyon 289 bin 366 dolar karşılığında 14 bin 4 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 26 milyon 552 bin dolarla Almanya, 4 milyon 97 bin dolarla Vietnam izledi.

"YENİ PAZARLARDA YER ALINACAĞINDAN UMUTLUYUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, kafeslerde yetiştirilen ve "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonuna yurt dışından ilginin her geçen yıl arttığını söyleyerek, “Bundan sonraki amacımız Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinin yer aldığı pazarlarda da bu ilgiyi yakalayabilmek. Karadeniz somonunun ilerleyen dönemlerde yeni pazarlarda yer alacağından umutluyuz." diye konuştu.