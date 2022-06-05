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    Karadeniz’de doğalgaz için boru serpecek gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

    Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan "Castoro 10"Karadenizde bulunan doğalgaz rezervinin çıkarılarak k isimli geminin Çanakkale Boğazı’ndan geçtiği duyuruldu
    • 05.06.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 16:22
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    Karadeniz’de doğalgaz için boru serpecek gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

    Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin kıyıya çıkarılması için denizde sondaj gemilerinin faaliyetleri sürerken karada da yeraltı borularının döşenmesine başlandı.

    Bu aşamada Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan "Castoro 10" isimli gemi Karadenize doğru yol alıyor.

    Castoro 10, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

    İHA’nın haberine göre Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan Castoro 10 isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

    Castoro 10

    Gemi, sığ denizlerde boru serpme işinde kullanılacak

    Sığ denizde boru serpme işlemini yapacak olan Castoro 10 isimli gemi saat 11.30 sularında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 13.40 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir Kalesi ve "Dur Yolcu" yazısı önünden ilerleyerek Boğaz’ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

    Castoro 10

    170 kilometre boru döşenecek

    Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için yaklaşık olarak 170 kilometre boru döşenecek. Sığ deniz bölümünde bulunan boruların serpilmesi ve belli bir mesafeye kadar boruların deniz tabanına gömülmesi işini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi gerçekleştirecek.

    Castoro 10

    Boru serpme işine haziran ayının ortalarında başlanacak

    Haziran ortalarında başlayacak olan boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi ve 2023 yılından itibaren ana dağıtım hatlarına doğalgazın aktarılması bekleniyor.

    Castoro 10

    Castoro 10


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