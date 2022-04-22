Kargo ile ihracata kolaylık tanındı

Posta ve hızlı kargoyla yapılan ihracat işlemlerinin hızlanması ve kolaylaşması ile ilgili bir dizi tedbir alındı.

İhracat, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir konu iken giderek artan kargo ya da posta yoluyla ihracatın kolaylaşması adına uygulamalar devreye geçiyor.

Posta ve hızlı kargoyla yapılan ihracat kolaylaştırılacak

Operatör hızlı kargo firmaları ihracat işlemlerinde, posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyayı geçici depolama yerine almadan, kendisiyle aynı grup firmasına ait izinli gönderici tesisini de kullanabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

AA'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlandı ve 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği açıklandı. Böylelikle, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması ile gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İhracatta hız ve kolaylık kararları alındı

Buna göre, operatör hızlı kargo firmaları yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, eşyayı geçici depolama yerine almaksızın kendisiyle aynı grup firmasının izinli gönderici tesisini de kullanabilecek. Böylece, operatör hızlı kargo firmasının bağlı olduğu grup firmasına ait izinli gönderici tesisinin kullanılması suretiyle ihraç edilebilmesi yönünde kolaylık sağlanmış oldu.

Bilimsel aletlerde gümrük beyannamesi sadeleşecek

KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel ve kamu kuruluşları tarafından getirilecek eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet, cihazların basitleştirilmiş gümrük beyannamesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Yetkili gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı

Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerinin sayısı da artırıldı. Yetkili gümrük müdürlüklerine Erenköy, Bursa, İnegöl ve Ankara tır gümrük müdürlükleri eklendi.

Kimlik numarası zorunluluğuna düzenleme yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koronavirüs koşulları nedeniyle hızlı kargo eşyasının alıcısına tesliminde kimlik numarası istenmesi zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle, yurt dışından posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın alıcısına tesliminde mevcut uygulamalara alternatif olarak alıcının cep telefonunun da beyan edilebilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.