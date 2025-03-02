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İHA

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte pistler tamamen beyaza büründü.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamaya devam ediyor.

Bölgede işletmecilik yapanlar, Ramazan'da yoğunluğun devam ettiğini ve herhangi bir çığ tehlikesi bulunmadığını dile getiriyor.

TURİSTLER BÖLGEDE

Kristal karı ve eşsiz doğasıyla ünlü merkezde, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kayak merkezinde 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor.

Kayak severler, 2 bin 500 rakımı ve uzun pistleri ile dikkat çeken merkezde, unutulmaz anlar yaşıyor.

"TOZ KRİSTAL KARI" ÜZERİNDE KAYMAK AYRICALIĞI

Öte yandan kayak severler, Sarıkamış’ın "toz kristal karı" üzerinde kaymanın ayrıcalığını yaşamak için bölgeye akın ediyor.