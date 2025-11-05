Kasım alışverişlerinde e-ticaretten beklenen ciro: 500 milyar lira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sektördeki gelişmelere ilişkin, değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, kasım ayının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-ticaretin en yoğun kampanya dönemine sahne olacağını hatırlattı.

Kasım ayı boyunca, "Bekarlar Günü", "Alışveriş Cuması", "Siber Pazartesi" ve "Öğretmenler Günü" gibi özel tarihlerle birlikte indirimler, farklı sektörlerde genişleyerek devam edecek.

Kampanyaların satış hacmini artırdığını belirten Çevikoğlu, "Bu yıla baktığımızda, dijitalleşme yatırımlarının, lojistik kapasitenin ve tüketici ilgisinin artmasıyla birlikte toplam e-ticaret hacminin 5 trilyon liraya yaklaşacağını değerlendiriyoruz. Kasım ayının yine yılın en hareketli dönemi olacağı ve yaklaşık 500 milyar lira civarında hacim oluşabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

"KAMPANYA STRATEJİLERİ ÖNEMLİ DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ"

Çevikoğlu, son yıllarda e-ticaret sektöründe kampanya stratejilerinin de önemli dönüşüm geçirdiğini hatırlatarak, "Kampanya planlamaları artık tek güne ya da bir haftaya sıkışan indirimlerden ziyade, daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştu. Tüketiciler de bu tempoya uyum sağlayarak, alışverişlerini daha bilinçli ve karşılaştırmalı biçimde gerçekleştirmeye başladı. Bu doğrultuda, kasım kampanyalarının etkisinin aralık ayına da taşması ve yılın son çeyreğinde e-ticaret hacminin canlılığını korumasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"SEPET BÜYÜKLÜĞÜ 1.500-3 BİN LİRA OLACAK"

E-ticaret platformları ve markaların kasım dönemlerinde özellikle elektronik ürün kategorilerinde indirim kampanyaları düzenleyerek çoklu ürün alışverişini teşvik ettiklerini söyleyen Çevikoğlu, şunları kaydetti: