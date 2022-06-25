- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Kastamonu’nun dağlarında toplanıyor, kilosu 50 lira
Kastamonu’nun dağlarında toplanıyor, kilosu 50 lira
Dağlarda yetişen dağ çileği mevsimi açıldı. Kastamonu'da yetişen çileklerin kilosu 50 liradan tüketiciye sunuluyor.
- 25.06.2022 - 17:53
- Güncelleme : 25.06.2022 - 17:58
Dağ köylülerinin geçim kaynaklarından birisi de mis konulu dağ çilerleri oluyor.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından toplanarak satılan dağ çileğinin kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.
Dağ çilekleri zor koşullarda toplanıyor
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda yetişen ve zor şartlarda toplanan dağ çilekleri, reçel yapmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Ev ekonomisine katkı
Bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kilosu 50 lira
İHA'nın haberine göre, bölgedeki semt pazarlarındaki tezgahlarda yer almaya başlayan dağ çileğinin kilosu 50 liradan satılıyor.