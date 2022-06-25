Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.342
0.58%
BTXN Coin
7.51
-5.17%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Kastamonu’nun dağlarında toplanıyor, kilosu 50 lira

    Dağlarda yetişen dağ çileği mevsimi açıldı. Kastamonu'da yetişen çileklerin kilosu 50 liradan tüketiciye sunuluyor.
    • 25.06.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu’nun dağlarında toplanıyor, kilosu 50 lira

    Dağ köylülerinin geçim kaynaklarından birisi de mis konulu dağ çilerleri oluyor.

    Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde  doğal ortamda kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından toplanarak satılan dağ çileğinin kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

    Dağ çilekleri zor koşullarda toplanıyor

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda yetişen ve zor şartlarda toplanan dağ çilekleri, reçel yapmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

    Ev ekonomisine katkı

    Bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

    Kilosu 50 lira

    İHA'nın haberine göre, bölgedeki semt pazarlarındaki tezgahlarda yer almaya başlayan dağ çileğinin kilosu 50 liradan satılıyor.

    Kastamonu’nun dağlarında toplanıyor, kilosu 50 lira #1


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor
    Futbol

    Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor

    Bursalı esnaflar birbirine girdi
    3. Sayfa

    Bursalı esnaflar birbirine girdi

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir