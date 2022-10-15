Katar, Türkiye ile ticari ilişkileri övdü

Bakan Al Sani, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine dair konuştu. Al Sani, "794 Türk şirket, hayati sektörlerde faaliyet gösteriyor" dedi.

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani, Türkiye ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Al Sani, ülkesinin Türkiye ile bölgesel ve uluslararası konulardaki ortak vizyonunun altını çizdi.

Bakan Al Sani, Türkiye-Katar ekonomik ve ikili konulardaki iş birliğine ilişkin Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamalarda bulunurken, iki ülke arasındaki bu durumun, ticaret hacmine ve ekonomik iş birliğine olumlu yansıdığını vurguladı.

"5 milyar doların üzerine çıkarmak için çaba harcıyoruz"

Al Sani, "Türkiye-Katar arasındaki ticaret hacminin 2021'de yaklaşık 1,8 milyar doları buldu. Bu da Doha ile Ankara arasındaki koordinasyonun ve ortak çalışma arzusunun boyutunun göstergesidir.

İki ülke arasındaki ticaret, 2014-2021 yılları arasında yüzde 80 büyüdü. Gelecek yıllarda bunu 5 milyar doların üzerine çıkarmak için kararlı çaba harcıyoruz." dedi.

Katarlı Bakan: 794 Türk şirket, hayati sektörlerde faaliyet gösteriyor

Katar'ın Türkiye'ye yaptığı başlıca ihracatının işlenmemiş alüminyum, sıvılaştırılmış gaz ve plastik ürünler, Türkiye'den en önemli ithalatın ise yapı malzemeleri, elektrik ve elektronik aletler, mobilya, halı, inşaat malzemeleri, süt ve ürünleri ile mücevher olduğunu aktaran Katarlı Bakan, ülkesinde, bazısı Katar-Türkiye ortak sermayeli, bazıları Türk sermayeli olmak üzere, 794 Türk şirketin çeşitli "hayati sektörlerde" faaliyet gösterdiğini belirtti.

Ankara ile istisnai dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu

İki ülke arasında 2014 yılında başlatılan, ortak yüksek stratejik komitenin "iki dost ülke arasındaki ilişkilerin her düzeyde daha geniş ufuklara taşınmasına katkıda bulunduğunu" ifade eden Al Sani, komitenin kuruluşundan bu yana iki ülke ekonomi, sanayi, savunma, güvenlik, yatırım, enerji, kültür, fikri mülkiyet, eğitim, gençlik ve diğerleri gibi hayati alanlarda 68'den fazla anlaşma imzaladığını hatırlattı.

AA'nın haberine göre, Bakan Al Sani, Doha ile Ankara arasındaki istisnai dostluk ve kardeşlik bağlarının, özellikle ileri teknolojiye dayalı bilgi ekonomisi alanında daha fazla ticaret ve yatırım iş birliği için sürekli çalışmayı ve yakın koordinasyonu gerektirdiğini vurguladı.

Katar'da Türk serbest ekonomik bölgesi kurulması önerisi

Ülkesinin, Katar Serbest Bölgeler Kurumu tarafından denetlenen alanlar içinde "Katar'da bir Türk serbest ekonomik bölgesi kurulmasını" önerdiğini belirten Al Sani, bu adımla Türk yatırımcıların Hindistan, Asya ve Afrika'daki ek pazarlara erişmesinin sağlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda dün çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.