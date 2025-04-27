Kayseri'de kurbanda hisse fiyatları açıklandı

DHA

Kurban Bayramı öncesinde çalışma yaptıklarını kaydeden Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, belirledikleri kilo ve hisse fiyatlarını açıkladı.

Buna göre kurban hisse fiyatları 25 bin-35 bin TL, kesim ücretini ise 4 bin TL oldu.

Aras, belirledikleri tavsiye fiyatlarına uyulduğu takdirde hem üreticinin hem de tüketicinin memnun kalacağını ifade ederek şöyle konuştu:

Kurban yaklaştı, insanımız kurbanlık almak için telaşeye girdiler. Haklı olarak insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Biz de Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak çalışma yaptık. Bununla ilgili Türkiye ortalamasında ve Kayseri nispetinde belli fiyatlar oluşturduk. Bu fiyatlara uyulursa tüketicimiz ve üreticimiz mağdur olmayacak.

"ERKEK DANANIN KİLOSU 300 TL"

Tabii bizim söylediğimiz fiyatlar tavsiye fiyatlarıdır, en düşük fiyatları açıklıyoruz. Erkek dananın kilosunu 300 TL, değerini yitirmiş olan düveler 290 TL, damızlık değeri olmayan inek fiyatını 275 TL olarak açıklıyoruz. Ayrıca kesim fiyatını da 4 bin TL, parçalama fiyatını da 2 bin TL olarak açıklıyoruz.

HİSSE FİYATI

Tabii bu söylediğimiz fiyatlar canlı kilo fiyatlarıdır. Aynı zamanda hisse fiyatlarını da açıklamak istiyoruz. Hayvanın büyüklüğüne göre 25 bin TL ile 35 bin TL arasında hisse fiyatı vardır.

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