Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın açıklamasını yeterli bulmadı

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolarla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Tatmin olmadım" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin ortaya atılan iddialara yaptığı detaylı açıklamayla yanıt verdi.

Son dönemde tüm siyasetini bunun üzerine oturtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı yeterli bulmadı.

CHP Lideri, açıklamaya ilişkin, "Tatmin olmadım" dedi.

HANGİ TARİHTE KİMLERE SATTI

Cumhuriyet'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası bu açıklamayı çok önceden yapmalıydı. 2016’dan beri bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Üstelik defalarca soruldu. En baştan itibaren bizim istediğimiz, Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı, bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI TANE TANE ANLATTI

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Piyasanın işleyişini çok iyi bilmelerine rağmen, bazı uzmanların “Kime satıldı“ diye konuşmalar yaptığını görüyoruz.

Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Alıcı ve satıcı tarafın işlem gerçekleşene kadar bilinemediği otomatik işlem platformlarında, doğrudan bir karşı taraf belirlenmeksizin mevcut piyasa kotasyonları üzerinden işlemler yapılmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Otomatik işlem platformlarında gerçekleşen bu işlemlerin karşı tarafları yurt içi ve yurt dışı piyasa yapıcı bankalardır. Anılan işlem platformlarında piyasa dinamiklerinden bağımsız olarak, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, dünyanın hiçbir yerinde bu tür karşı taraf ayrıntıları açıklanamaz.





- Peki karşılığında aldığınız Türk lirası ne oldu?

Bilindiği üzere döviz işlemleri çift taraflı işlemlerdir. Döviz verilirken Türk lirası alınır ya da tam tersi gerçekleşir. Söz konusu döviz satım işlemleri ile piyasadan Türk lirası likidite çekilmesi nedeniyle bankaların TCMB'den fonlama yaptığı tutarlar aynı miktarda artış göstermiştir. Bu açıdan döviz satım işlemlerinin valör tarihi ile aynı gün olacak şekilde, söz konusu Türk lirası tutarı piyasadan çekilmiştir. Bu işlemler sonucu piyasadan çekilen Türk lirası likidite, TCMB tarafından açık piyasa işlemleri ve swap işlemleri yoluyla piyasaya fonlama olarak sağlanmıştır. Dolayısıyla Merkez Bankasından çıkan ve dolaylı olarak bankacılık sisteminde yabancı para mevduata dönüşen dövizin büyük bir kısmı yine swap işlemleri yoluyla Merkez Bankası bilançosuna geri dönmüştür. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki veri paylaşımı konusunda, TCMB görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde son derece şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda günlük analitik bilanço açıklanmakta olup, TCMB rezerv seviyesinin gelişimine ilişkin piyasa katılımcılarına detaylı şekilde veriler duyurulmaktadır.

Buna rağmen son dönemde kamuoyunda TCMB rezervlerine yönelik Bankamız itibarını sarsıcı, yerli ve uluslararası yatırımcılar üzerinde güven kaybına ve risk primlerinde artışa yol açabilecek açıklamalar yapılmaktadır. TCMB olarak hakkımızda çıkan yanlış ve yanıltıcı haber ve söylemler konusunda yasal haklarımızı saklı tutmaktayız.