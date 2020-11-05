Kenevir tohumu üretimi, bu yıl 13 kat daha artacak

Kenevir tohumu üretimi, bu yıl 13 kat daha artacak

Türkiye'de geçen yıl 20 ton olan kenevir tohumu üretiminin, TÜİK verilerine göre, bu yıl sonunda yaklaşık 13 kat artışla 265 tonu bulması bekleniyor.

Kenevir tohumu üretiminin kontrollü bir şekilde artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar, büyük bir ciddiyetle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kenevir üretimini artırmak için çalışmalar hızlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde lif, tohum ve sap amaçlı ekim alanlarında artış sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl sonunda üretilecek yağlı tohum miktarının geçen yıla kıyasla yüzde 1,6 azalarak 2 milyon 623 bin tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK ÜRETİM ARTIŞ ORANI, KENEVİR TOHUMU ÜRETİMİNDE

TÜİK'e göre, bu yıl sonunda en yüksek üretim artış oranı ise kenevir tohumu üretiminde bekleniyor. Geçen yıl 20 ton olan kenevir tohumu üretiminin, bu yıl sonunda yaklaşık 13 kat artışla 265 tonu bulması öngörülüyor.

Öte yandan, geçen yıl tekstilde kullanılan kenevir lifi üretimi 19 ton olarak kaydedilmişti. Kenevir lifinin bu yıl sonunda tahmini üretiminin 22 tona yükselmesi hedefleniyor.

KENEVİR ALANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Türkiye'de 1989'da 42 bin dekar olan kenevir ekim alanı 1999'da 5 bin 360 dekara ve 2009'da 66 dekara düşmüştü. Son olarak geçen yıl 200 dekarda lif ve tohum amaçlı kenevir ekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu alanda bir çalışmanın içine giriyoruz, yeniden bunu üreteceğiz." sözlerinin ardından kenevirin tekrar ülke gündeminde yerini almasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, kenevir alanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle "tetrahydrocannabinol (THC)" oranı düşük çeşit geliştirme çalışmaları yürütüyor.

HEDEF SOMUT ÜRÜNLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Tekstil ve otomotiv sektöründe, kenevirden yararlanarak ürünler üretmek isteyen bazı büyük firmalar da fizibilite çalışmaları yürütüyor. Söz konusu alanlarda somut ürünlerin ortaya çıkması bekleniyor.