Kendisi sert, tadı hoş, bayatlamayan ve sağlığa birçok yararı olan bu sakızı henüz çocuklar bilmiyor.

Kenger sakızı sert bir sakız. Ancak çiğnedikçe yumuşuyor ve güzel bir aroma ortaya çıkarıyor. Sadece bir sakız değil mideyi rahatlatan bir ilaç gibi de kabul görüyor.

Kilosu 2 bin 500 TL



Kayseri’de sertliğiyle bilinen ve çene yapısı ile mideye birçok faydasıyla bilinen kenger sakızının kilosu 2 bin 500 TL’den satılıyor.

Bayatlamayan sakız

Kenger bitkisinin kökünden elde edilen, kendine has, hoş bir kokusu ve tadı bulunan kenger sakızı, 1 ay çiğnense bile bayatlamıyor.

Kenger sakızının kilosu 2 bin 500 TL VİDEO

Birçok faydası var

Düzenli olarak çiğnendiği takdirde sindirim problemlerini ortadan kaldıran, mide ağrısı ve şişkinliğe iyi gelen, iştah açıcı özelliği ve çene kaslarını güçlendirmesiyle bilinen kenger sakızı, birçok faydası ile vatandaşlardan da ilgili görüyor.

"Aynı tazelikte 1 buçuk yıl durur"

Esnaf Behzat Doğdu, “Bu sakız kenger bitkisinden çıkar. Temmuz ayı gibi toprağı eşerler ve bu bitkinin altından akan süt donarak, sakız olur. Şu anda sakız olarak çiğneniyor. Bunun birçok faydası daha var. Yüz felci, migren ağrısı, kulak tıkanması, gastrit gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için faydalıdır. Dolabın normal bir gözüne koyduğunuzda bu sakız aynı tazelikte 1 buçuk yıl durur. Sulu vaziyette koymanız gerekiyor. Bu sayede 1 buçuk yıl durur. Bu sakız biraz serttir. Çiğnedikçe yumuşar, yumuşadıkça da harika bir tadı olur. Güzel bir aroması olur.





Boksörler kullanıyor

Normalde bunun kilosu 2 bin 500 TL. Şu anda boksörler dahil çene kaslarını geliştirmek için bizden bu sakızı alıyor. Çünkü bu sert olduğu için çene kaslarını geliştirir." dedi.

"Yeni nesil çocuklarımıza bu sakızı öğretelim"

İHA'nın haberine göre, Doğdu, "Ailelerin çocuklarına çiğnetmelerini tavsiye ederim. Yeni nesil çocuklarımıza bu sakızı öğretelim ki kültür ölmesin.

Tanesi 5-10 lira arasında

Fiyatlar tane olarak ise 5 TL’den başlıyor, 10 TL’ye kadar var. Büyüklüğüne ve beyazlığına göre değişiyor. Bu sakız yaklaşık 50-60 yıldır satılır. Herkesin bu sakızı çiğnemesini öneririm. Çünkü daha önceden diğer sakızlar yokken anneannelerimizi, babaannelerimizin çiğnedikleri sakızlar bunlardı.” şeklinde konuştu.