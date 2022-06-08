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- Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırının detayları
Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırının detayları
- 08.06.2022 - 14:52
- Güncelleme : 08.06.2022 - 15:09
Kira artışları daha önce en az Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) on iki aylık ortalamasına göre zamlanıyordu. Ve mayıs ayında açıklanan yüzde 39,33 artış yansıtılmıştı. Şimdi bu oranın yüksek kalması ve daha fazla artmaması için bir formül getirildi.
"Kira artış oranı en az yüzde 25 oldu"
Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile yapılan zammı, ev sahibi ve kiracılar açısından ele aldık.
"Artış oranı yüzde 40 olmalıydı"
Mustafa Hakan Özelmacıklı, Ensonhaber'e getirilen artış oranını değerlendirdi. Özelmacıklı, yaptığı açıklamada, artış oranının aslında asgari ücrete getirilen artış oranı baz alarak yüzde 40'a çıkmasının daha makul olabileceğini belirtti.
Kira artışına yüzde 25 sınırının detayları
Emlak uzmanı Özelmacıklı'nın kira artışına getirilen yüzde 25 sınırı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:
- Yeni açıklama kira artışlarını belirli bir süre ile belirli bir oranda tutulması amaçlandı.
- Düzenleme konut kiraları ile sınırlandırıldı.
- Bir yıl süre ile 1 Temmuz 2023'e kadarki yenileme dönemlerini içeriyor.
- Daha önce son 12 aylık TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranı baz alınıyordu. Yeni düzenlenme yaklaşık bu oranın 15 puan altında tutuldu.
- Bu düzenlemede 4 bakanlığın ortak bir çalışması oldu. (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı)
- Daha önceki aylarda yüzde 40'a yakın oranda artış yapıldığı ve kira kontratları böyle neticelendiği için şahsi kanaatim yüzde 40 ile yenileme yapılması idi. TÜİK'in oranı bir ay geriden geliyordu. Normalde enflasyon oranı daha yüksek bir seviyede çıkıyor. Kira kontratlarını yeni yenileyenler bu çerçevenin dışında kaldı. Mal sahipleri açısından ilk izlenenimim artış oranın makul olmadığı yönünde. Sektördeki önemli problem enflasyonda artıştan ziyade daha farklı oranlar tespit edilmesiydi. Yüzde 40'lık seviye daha makul ve korunabilir.
- Kira tespit davaları 5 yıldan sonra açılabildiği için yeni karar, eski açılan davaları kapsamayacak. Taraflar arasında yeni davaların olup olmayacağı ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.
- Kiracı olanların bir kısmı kendileri de mal sahibi. Kendi kiraları artıp, evlerindeki kira az kaldığında bir sorun yaşanabilecek.
- Kiracının yasal hakkı yasal sınırlarda kira artışının olması. Yeni kira artış oranının sahada uygulanabilirliği yok.