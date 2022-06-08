Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırının detayları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış oranlarında yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Buna göre, yenilenecek kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Kira artışları daha önce en az Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) on iki aylık ortalamasına göre zamlanıyordu. Ve mayıs ayında açıklanan yüzde 39,33 artış yansıtılmıştı. Şimdi bu oranın yüksek kalması ve daha fazla artmaması için bir formül getirildi.

"Kira artış oranı en az yüzde 25 oldu"

Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile yapılan zammı, ev sahibi ve kiracılar açısından ele aldık.

"Artış oranı yüzde 40 olmalıydı"

Mustafa Hakan Özelmacıklı, Ensonhaber'e getirilen artış oranını değerlendirdi. Özelmacıklı, yaptığı açıklamada, artış oranının aslında asgari ücrete getirilen artış oranı baz alarak yüzde 40'a çıkmasının daha makul olabileceğini belirtti.

Kira artışına yüzde 25 sınırının detayları

Emlak uzmanı Özelmacıklı'nın kira artışına getirilen yüzde 25 sınırı ile ilgili değerlendirmesi şöyle: