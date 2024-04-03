Kira zam oranı! Nisan 2024 iş yeri kirası zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar, Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecek. Ancak iş yerlerinde enflasyon oranında artış, geçerliliğini korumaya devam ediyor.

Özel Haber

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mart ayında; bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, kiralara yapılacak o ayki zam oranında da etkili.

Zam oranı yüzde 57,50 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan nisan ayı kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 57,50 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı hesaplanması örnekleri

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 770 lira zamla 15 bin 770 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 655 lira zamla 23 bin 655 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 11 bin 540 lira zamla 31 bin 540 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 14 bin 425 lira zamla 39 bin 425 lira olacak.

30 bin liralık bir iş yeri kirası 17 bin 310 lira zamla 47 bin 310 lira olacak.