Kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 ayda ödenen miktar belli oldu

Koronavirüs salgınının getirdiği olumsuzlukları gidermek için devreye sokulan kısa çalışma ödeneğiyle 15 ayda 3 milyon 700 bin çalışana, 35 milyar 200 milyon lira ödeme yapıldı.

Koronavirüs salgınında aşılmanın artması ve vaka sayısının düşmesiyle normal hayata dönüşte yeni dönem, bugün itibarıyla başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONA ERDİ

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE FESİH KISITI DA BİTTİ

Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da son buldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN 505 BİN 611 FİRMA YARARLANDI

Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.

15 AYDA 35.2 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.