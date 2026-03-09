Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 66 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre 66 kişilik personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

BAŞVURULAR İŞKUR'A

Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

SINAV TARİHLERİ AÇIKLANACAK

Türkiye İş Kurumu'nca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.