KKM bakiyelerinde sert düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülten yayımladı.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 5 milyar 195 milyon lira azalarak 566 milyar 321 milyon liraya düştü.

KKM'NİN TOPLAM MEVDUATDAKİ YERİ YÜZDE 2,5 OLDU

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,5'i oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 147 milyar 309 milyon lira azalarak 3 trilyon 749 milyar 837 milyon lira oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 728 milyon lira artışla 415 milyar 86 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 304 milyar 941 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.