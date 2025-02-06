KKM'den çıkış sürüyor: 1 trilyon TL'nin altına indi

Haber Merkezi

Ekonomi yönetimi Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) azalmasını hedefliyor.

Bu kapsamda ekonomi yönetimi adımlar atıyor. Atılan adımlar neticesinde görülen değişiklikler de belirli periyotlarla kamuoyuna açıklanıyor.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin son verileri paylaşıldı.

1 TRİLYONUN ALTINA İNDİ

Buna göre Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL'nin altına inerek 996,2 milyar TL oldu.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 204,2 milyar TL'den 16 trilyon 367,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 385,1 milyar TL'den 19 trilyon 48,1 milyar TL'ye geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredileri 2 trilyon 37,6 milyar TL'den 2 trilyon 62,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 833,1 milyar TL'den 1 trilyon 908,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 304,9 milyar TL'den 314,7 milyar TL'ye yükseldi.