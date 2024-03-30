KKTC turizmde gözünü Rusya pazarına dikti Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, sıcak havası, geniş olanaklı tesisleri ve geniş sahilleriyle turizmde önemli bir üstünlüğe sahip. Ülkede turizmciler, şimdi Rus misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

AA

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC), her yıl yaklaşık 2 milyon turist ağırlıyor.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay, KKTC'nin Rusya'daki turizm pazarında ivme kazanacağını belirtti.

KITSAB Başkanı Oğuz Akançay, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda Rus pazarı için Türkiye ile iş birliği sayesinde güzel sonuçlar alacaklarını söyledi.

"Avrupa ülkeleri Rus pazarını kaybetti"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin Rus pazarını kaybettiklerini anlatan Akançay, Güney Kıbrıs'ın da Rus pazarını kaybeden ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

"Rusya dost bir ülke"

Akançay, Rusya'nın dost bir ülke olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Şu an Güney Kıbrıs yok. Şu an Kuzey Kıbrıs var. Biz şu an Rusya'yı dost biliyoruz. Bu zamanda da bu savaş ortamında buraya gelip fuara katılıyoruz.

"Şimdiden 2025'in ve 2026'nın planını yapıyoruz"

Moskova'da verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akançay, şöyle konuştu:

İyi bir ivme kazanmak için burada gerek operatörlerle gerek ilgili kişilerle güzel görüşmelerimiz oldu. 2024 yılı, biliyorsunuz, bir iki ay sonra yaz sezonu başlıyor ama biz 2025'in de şu an planlamasını yapıyoruz. 2026'nın da yapıyoruz. Yani sadece 2024'ten bahsetmek olmaz.

Türkiye ile iş birliğinin önemi

KKTC'nin, Rusya turizm pazarında önemli bir tatil noktası haline geleceğini vurgulayan Akançay, şöyle konuştu:

Temaslarımız kapsamında, Rusya havalimanlarından Ercan Havalimanı'na, Türkiye üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabileceğini ele aldık. Rus vatandaşlarının rahatlıkla Ercan Havalimanı'nı kullanmalarını istiyoruz.

Rusların KKTC ilgisi artıyor

Akdeniz bölgesinin önemli turizm ülkelerinden KKTC, özellikle Ukrayna savaşının ardından Rus turistlerin ülkeye yönelik ilgisi artarken, KKTC yetkilileri Rusya'da turizm tanıtımlarına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Rus basınına geçen yıl yansıyan haberlerde, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı bildirilmişti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)