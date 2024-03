KKTC turizmde gözünü Rusya pazarına dikti

AA

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC), her yıl yaklaşık 2 milyon turist ağırlıyor.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay, KKTC'nin Rusya'daki turizm pazarında ivme kazanacağını belirtti.

KITSAB Başkanı Oğuz Akançay, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda Rus pazarı için Türkiye ile iş birliği sayesinde güzel sonuçlar alacaklarını söyledi.

"Avrupa ülkeleri Rus pazarını kaybetti"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin Rus pazarını kaybettiklerini anlatan Akançay, Güney Kıbrıs'ın da Rus pazarını kaybeden ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

"Rusya dost bir ülke"

Akançay, Rusya'nın dost bir ülke olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Şu an Güney Kıbrıs yok. Şu an Kuzey Kıbrıs var. Biz şu an Rusya'yı dost biliyoruz. Bu zamanda da bu savaş ortamında buraya gelip fuara katılıyoruz.