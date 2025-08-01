Koç Holding 2025'in 2. Çeyrek Bilançosunu Açıkladı! İşte Net Kârı...

Koç Holding (KCHOL), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlar, piyasa beklentilerinin çok üstüne çıktı.

Holding, yılın 2. çeyreğinde piyasa beklentisinin yaklaşık 4 katı olan 7,7 milyar TL net kâr açıkladı.

Beklenti ise yalnızca 1,6 milyar TL seviyesindeydi.

İLK YARIYI KATLADI

Koç Holding, enflasyon muhasebesinden kaynaklı parasal zararların normalize olmasıyla, 2025'in ilk yarısında toplam 6,2 milyar TL net kâr açıklamıştı

Bu durum, şirketin finansal toparlanma sürecinde önemli bir kırılma noktası olarak yorumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 1926'da temelleri atılan topluluğun gelecek yıl karşılayacakları ikinci yüzyılına, uzun vadeli stratejik bakış açıları doğrultusunda gerçekleştirdikleri güçlü yatırımlarla hazırlandıklarını belirtti.