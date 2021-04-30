Konaklama tesislerinde geceleme KDV indirimi 1 ay uzatıldı

Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulamasının 1 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik güçlükleri gidermek için alınan kararların süreleri dolarken, uygulamalarda uzatma kararları üst üste geliyor.

Buna göre konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

YÜZDE 1'LİK İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMASI 30 HAZİRAN 2021'E KADAR GEÇERLİ

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.

Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.