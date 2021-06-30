Konya'da atıl arazi ekildi, geliri sosyal yardıma gitti

Konya’da atıl arazilere yerli ve milli tohumlardan arpa ve nohut ekilerek, geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılıyor.

Konya’da atıl arazilere ekilen ürünlerin hasadıyla elde edilen gelir, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. Bu etkinlikte sulama yapılmayan tarım ürünleri tercih edildi ve önümüzdeki yıllarda ekim yapılacak alınların artırılması planlanıyor.

EKİM ALANLARI GENİŞLEYECEK

Konya’da gerçekleşen atıl arazilerin ekim uygulaması öncelikle Konya’nın Kulu ve Meram ilçesinde gerçekleşirken, projenin kısa zaman içinde genişleyeceği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde mülkiyeti kendisine ait olan atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare araziyi üretime kazandırmak ve buradan elde edilecek geliri sosyal yardımda kullanmak üzere çıktı.

ARPA, SUSUZ ALANDA YETİŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tamamen susuz ortamda yetiştirilen arpadan toplam 140 bin kilogramlık mahsul elde etmeyi planladıklarını, üründen elde edilecek gelirin sosyal desteklemede kullanılacağını söyledi.

“TARIMDA EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ YERLİ VE MİLLİ TOHUM KULLANMAK”

Başkan Altay, “Çomaklı Mahallemizde ilk ekimi 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirmiştik. Tarımda en önemli önceliklerimizden birisi yerli ve milli tohum kullanmak. Burada da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü tarafından geliştirilmiş ‘Larende arpa’ tohumunu kullandık. Ekim işlerini yaparken arazilerimizin hem hazırlanması hem gübrelenmesi hem de tohumun toprakla buluşturulması işlemlerinde bölgedeki çiftçilerimizden destek aldık. Böylece çiftçilerimizi de sisteme dahil etmiş olduk.” ifadelerini kullandı.

“KURAK DÖNEMLERDE ÜRÜN ALABİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK”

Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Özen, atıl durumda bulunan tarımsal alanlardaki üretim yapılmayan yerlerde ürün ektiklerini belirterek, “Burada da kurak şartlarda arpa yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellikle yerli tohum kullandık. Çünkü mevsimsel olarak en kıraç ve kurak yıllarından bir tanesini yaşıyoruz. Burada en kıraç yıllarda verimimiz düşük olduğunda, ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlamamız gerektiği açısından bir deneme yaptık aslında. Şu an için kurak dönemlerde ürün alabildiğimizi gördük.” diye konuştu.