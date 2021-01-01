Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Yüzde 26'lık zammın ardından 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçiş ücreti 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM), 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayınladı.

15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜSÜ 13.25 LİRA

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri'ne göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde geçiş ücreti yüzde 26'lık zamla 13.25 liraya yükseldi.

Motosiklet geçiş ücreti de yüzde 23,5 artışla 5.25 liraya çıktı.

OSMANGAZİ 147.50 LİRA, YAVUZ SULTAN SELİM 27.50 LİRA

Yap-İşlet Devlet projeleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi.

Buna göre Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti otomobiller için yüzde 25 oranında artışla 117.90 liradan 147.50 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti de 21.90 liradan 27.50 liraya yükseltildi.