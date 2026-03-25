Körfez turlarını iptal eden Rus turistlerin ilk alternatifi Türkiye

İsrail-İran-ABD arasındaki savaş nedeniyle Körfez ülkeleri de hedef oluyor.

Bu nedenle bölge ülkelerinin turizm sektörleri de olumsuz etkileniyor.

Rus turistlerin Körfez ülkelerine yönelik tatil planlarında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor.

Association of Tour Operators of Russia tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Rus turistler, bölgeye yönelik rezervasyonlarını hızla iptal etmeye başladı.

MART VE NİSAN TURLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE İPTAL EDİLDİ

ATOR’un paylaştığı bilgilere göre iptaller, yalnızca mart ayıyla sınırlı kalmadı ve nisan ayı programlarını da etkiledi. Tur operatörleri, bu dönemde planlanan seyahatlerin büyük bölümünün iptal edildiğini ve rezervasyonlara olan ilginin ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

OPERATÖRLER, PARA İADESİ YERİNE YENİ ROTA ÖNERİYOR

Körfez ülkelerine yönelik yoğun iptallerin ardından tur şirketlerinin, müşterilere doğrudan para iadesi yerine farklı destinasyonlar için yeniden rezervasyon teklif ettiği aktarıldı.

TÜRKİYE BAŞLICA ALTERNATİF

Açıklamada, iptal edilen Körfez turlarının yerine en çok tercih edilen rotalar arasında Türkiye, Mısır ve Tayland’ın öne çıktığı vurgulandı.

Rus turistler açısından uzun yıllardır popüler bir destinasyon olan Türkiye’nin, tur satışlarında geleneksel lider konumunu sürdürdüğü ifade edildi.

TURİZM VE HAVACILIK SEKTÖRÜ ETKİLENİYOR

Körfez bölgesine yönelik tatil iptallerinin yalnızca otelleri değil, aynı zamanda bölgeye uçuş düzenleyen hava yolu şirketlerini de olumsuz etkilediği kaydedildi. Tur operatörleri, bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle talepte hızlı bir düşüş yaşandığını belirtiyor.