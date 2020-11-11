Koronavirüs yatırımlara engel olmadı, Diyarbakır'da 53 yeni fabrika yolda

Diyarbakır'da koronavirüse rağmen yatırımlara ara verilmeksizin devam edilirken, ilk üç etabı dolan Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü etabı da yatırımcılara tahsis edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da etkisini gösteren koronavirüs salgınına rağmen kentte yatırımlar sürüyor. Koronavirüsün toplu çalışmayı sekteye uğratmasına rağmen Diyarbakırlı yatırımcılar yatırımlarına devam etti.

24 SAAT ÜRETİM VAR

Organize Sanayi Bölgesi'nin 1, 2 ve 3'üncü etapları dolunca 4'üncü etap da yatırımcılara tahsis edildi. Tahsisleri yapılan 53 fabrikanın inşaatı da devam ediyor. Koronavirüsün başladığı mart ayından sonra tedbirler kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı olan fabrikalar da siparişleri yetiştirmek için vardiya sayılarını arttırarak 24 saat üretim yapmaya başladı.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, yatırımcıların yoğun talep gösterdiğini belirterek, "Faaliyetteki fabrikalar siparişleri yetiştirmek için 24 saat esasına göre vardiya sayılarını arttırarak, üretimlerini hızlandırdı. Habur Sınır Kapısı'ndan günde 4 bin 270 tır giriş-çıkış yapıyor." dedi.

GEÇEN YILA ORANLA İHRACAT ARTTI

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre; Diyarbakır'ın ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 17,74 oranında arttı. Tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinin toplamında geçen yıl eylül ayında 13 milyon 626 bin dolar düzeyinde olan ihracat, bu yılın eylül ayında 16 milyon doların üzerine çıktı. Eylül ayındaki toparlanma ve yüzde 17,74'lük bu artış, üreticiler için de umut oldu.

"HABUR SINIR KAPISI'NDAN GÜNDE 4 BİN 270 TIR GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPIYOR"

Fabrikaların, pandemi sürecinin başındaki 2-3 aylık durgunluk nedeniyle oluşan açığı kapatmak amacıyla vardiya sayılarını arttırdığını ve 24 saat üretim yaptıklarını aktaran Fidan, Türk ürünlerine rağbetin arttığını dile getirdi. Habur Sınır Kapısı'ndan günde 4 bin 270 tırın giriş-çıkış yaptığını kaydeden Fidan, şunları söyledi:

"Fabrikalar vardiya sayılarını çoğalttı ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Eskisi gibi Çin ürünlerine de rağbet yok, Türk ürünlerine rağbet attı, bunun da etkisi var. Şu an hali hazırda faaliyette olan ve üretim yapan 242 fabrikamız var. Bu fabrikaların çoğu ihracat yapıyor. Bizim amacımız Diyarbakır'ı istihdam üssü yapmak ve çalışan sayısını arttırmak. Diyarbakır, Orta Doğu'nun merkezidir. Suriye, Irak, İran ve Gürcistan kapıları yakındır. Sadece Habur Sınır Kapısı'ndan bugün 4 bin 270 tır giriş-çıkış yapıyor. Bu, neden 5 bin, 6 bin olmasın. Biz bunun çoğunluğunun Diyarbakır'dan çıkması için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz."

“FABRİKA TAMAMLANINCA BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEĞİZ”

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden iplik ve tekstil fabrikasının yetkilisi Ekrem Kul ise faaliyete geçmeleriyle beraber bin kişiyi istihdam edeceklerini kaydetti. Kul ayrıca, Diyarbakır'a yatırım yapmalarında genç nüfusun ve kamunun bölgeye yönelik destek ve teşviklerinin etkisi olduğunu ifade etti.