Koronavirüsün verdiği 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturası 11 trilyon dolar

Dünya Bankası'ndan Patrinos, katıldığı toplantıda koronavirüs sürecinde eğitim değerlendirmesi yaparak, yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının 11 trilyon doları bulacağını anlattı.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, pandemi sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların sıkıntı yaratabileceğini belirterek "4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12-18 arasında geriletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Patrinos, Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından düzenlenen ve video konferans yöntemiyle düzenlenen "Kovid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli" oturumuna katıldı.

“DÜNYADA 1.6 MİLYAR ÇOCUK SALGIN NEDENİYLE OKULA GİDEMEDİ”

Konuşmasında koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan zorluklar ve öğrencilerin durumuna değinen Patrinos, dünyada 1.6 milyar çocuğun salgın nedeniyle okula gitmediğini aktardı.

192 ÜLKEDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 90'I OLUMSUZ ETKİLENDİ

Patrinos, 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 90'nın bu durumdan olumsuz etkileneceğini kaydetti.

“4 AYLIK EĞİTİM EKSİKLİĞİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİ YÜZDE 12 İLA 18 ARASINDA GERİLETTİ”

Patrinos, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

“OKUL TERKLERİNİN ARTMASI KAYBI BÜYÜTÜYOR”

Patrinos, özellikle düşük gelirli ülkelerde gençler açısından bu kaybın daha büyük olduğunu vurgulayarak, öğrenme kayıplarının en tedirgin edici tarafının okul terklerinin artması olacağını belirtti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNE YATIRIM YAPILMALI"

Patrinos, Dünya Bankası'nın Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında Türkiye'ye sağlanacak 160 milyon dolar kredi desteğini onayladığını anımsatarak, projede "elektronik altyapının güçlendirilmesi, dijital içerik hazırlanması ve kurumsal kapasitenin arttırılması" başlıklarında önlemlerin yer aldığını ifade etti.

“6 AYLIK EĞİTİM KAYBININ DÜNYAYA FATURASININ DA 11 TRİLYON DOLARI BULACAK”

Üniversite, lise ve ilköğretimde yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının da 11 trilyon doları bulacağını anlatan Patrinos, Dünya Bankası'nın Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında Türkiye'ye sağlanacak 160 milyon dolar kredi desteğini onayladığını anımsattı.