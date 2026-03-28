Krema görünümlü ürünlerin etiketlerine 'kremsos' yazılacak

Sağlıklı gıdaya erişim için üst üste kararlar alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı NSosyal hesabından, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde bulunması gereken özelliklere ilişkin paylaşım yapıldı.

“KREMA GÖRÜNÜMLÜ YANILTICI ÜRÜNLERE GEÇİT YOK”

Krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulanan paylaşımda, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verildiğinin altı çizildi.

ETİKETLERDE KREMA YAZMAYACAK

Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak." bilgisi yer aldı.