Özkan Yalım'a destek için kurulan çadır boş kaldı

CHP'de sular durulmuyor.

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının radarına takılan son il, Uşak oldu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da lüks bir otelde, belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. isimli sevgilisiyle gözaltına alındı.

TELEFONU SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKTI

Ekiplerin incelemesi için telefonunu şifresiyle veren Yalım’ın ikinci telefonu, sevgilisinin iç çamaşırından çıktı.

İkinci telefonunun şifresini vermeyi reddeden Yalım’ın ikinci sevgilisi A.A.’nın da belediyede çalışıyor olarak göründüğü ancak gerçekte çalışmadığı öğrenildi.

ÖZEL 'DİMDİK AYAKTAYIZ' DEDİ

Olayın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk açıklamasında "Dimdik ayaktayız" dedi.

Ayrıca gözaltı kararına CHP yönetiminden çok sayıda tepki geldi.

YALIM'A DESTEK İÇİN ÇADIR KURULDU

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ise Uşak Belediyesi Başkanlığını, vekaleten Tolga Pirinçci’nin yürüteceğini açıklamıştı.

Gün boyu parti üyeleri de Özkan Yalım’a destek olmak için belediye önü ve parti binası önüne çadır kurdu.

MEYDAN BOŞ KALDI

Ancak Ege'de Yenigün Gazetesi'nin haberine göre; bugün saat 10.00’da planlanan demokrasi nöbetine beklenen katılım sağlanamadı.

Belediye binasının pazaryeri tarafına hazırlanan alan, belediye sakinleri tarafından boş bırakıldı.

UŞAK HALKI BAŞKANA TEPKİLİ

Yalım'ın 21 yaşındaki belediye çalışanı ile basılmasının, Uşaklı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Kurulan destek çadırının yeterince rağbet görmemesinde bu durumun etkili olduğu ifade edildi.