Beşiktaş'ta Sadio Mane iddiası

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları şimdiden yoğunlaşmaya başladı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, yıldız transferleri yaparak dikkat çekmek istiyor.

Bu kapamda Arap basını, Beşiktaş'ın Sadio Mane'ye teklif yaptığını duyurdu.

ARAPLARDAN BOMBA İDDİA

Al-Nassr'a olan yakınlığıyla bilinen Byan Nassr, Beşiktaş'ın, yıldız oyuncuyla görüşerek teklif yaptığını yazdı.

Yeni sezonda Al Nassr'da takımda kalmak istemeyen Sengalli yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'tan gelen teklifi değerlendirmek için süre istedi.

Mane'nin önümüzdeki haftalarda kararını vereceği ifade edildi.

Öte yandan piyasa değeri 7 milyon euro olan Sadio Mane, bu sezon oynadığı maçlarda 10 gol attı ve 7 asistlik bir skor katkısı verdi.