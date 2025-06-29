Kripto para borsaları faaliyet başvuruları son günü: 30 Haziran

Türkiye, 13 Mart'ta yayımlanan tebliğler ile kripto para borsaları olarak bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (KVHS) düzenleme sürecinde ilk yasal adım atıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı tebliğlerde, kripto para borsalarının kuruluş, faaliyet ve işleyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SON TARİH: 30 HAZİRAN

Tebliğlerdeki maddelerin büyük bir kısmı için yürürlük tarihi 30 Haziran olurken, borsaların faaliyet başvuruları için son tarih de tebliğlerle tespit edildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ise yasal süreci tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunmak için 30 Haziran'a kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunması gereken kripto para borsalarının son hazırlıklarını tamamladıkları bildirildi.

SPK'YA SON BAŞVURU TARİHİ

Buna göre, platformların Türkiye'de faaliyette bulunabilmesi için bu tarihe kadar SPK'ya başvuru yapması gerekiyor.



