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    Kuaför ve berbere tatile erteleme

    Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulaması, 1 Ocak 2023'e ertelendi.
    • 29.09.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:54
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    Kuaför ve berbere tatile erteleme

    Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan kararla ilgili değişikliğe gitti.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız esnaf ve tacirlerimizden gelen talepleri dikkate alarak, uygulaması 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı.

    “1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir”

    Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakılmıştı.

    Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir.” denildi.


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