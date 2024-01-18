Küçük ölçekli balıkçılara destek başvuruları başladı Tarım ve Orman Müdürlükleri, illerde küçük ölçekli balıkçılara destek başvurularının başladığını ve son başvuru tarihinin 16 Şubat 2024 olduğunu açıklıyor.

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılığı desteklemeye devam ediyor.

Küçük ölçekli balıkçıların yararlanacağı desteklerin başvuruları başladı ve son başvuru tarihi 16 Şubat 2024 olarak ilan edildi.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bu konuda yapılan açıklamada, "2024 Yılı Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği Kapsamında Küçük Ölçekli Balıkçıların Destekleme" konusunda ayrıntıları paylaştı.

Buna göre, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamında.

İç sularda faaliyet gösteren balıkçı teknelerine verilecek destekler:

4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 TL,

5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 TL,

8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250 TL,

10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 6 bin TL destek ödenecek.

Balıkçılık destkelerinden yararlanmanın şartları:

Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip ve son geçerlilik tarihi güncel olan balıkçı tekneleri ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları halinde desteklemeden faydalanabilecek.

Kadın balıkçılara yüzde 25 fazla destek

Ayrıca kadın balıkçılarımız için 2024 yılı desteklemeye başvuru hakkı olup; 6246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın,31991 sayılı ve 22/10/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte gemi sahibi veya ortağı olması durumunda destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası ödenecektir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)