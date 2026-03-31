Serbest piyasada güncel döviz fiyatları: Dolar, euro ve sterlin

Dün doların satış fiyatı 44,4550, euronun satış fiyatı ise 51,0260 lira olmuştu.

Serbest piyasada 44,4730 liradan alınan dolar, 44,4750 liradan satılıyor.

51,0230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0250 lira oldu.

STERLİN

Sterlin ise 58,4198 liradan alınarak 58,7127 liradan satılıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri görülürken çatışmalar, risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 100,4 seviyesinde seyrediyor.