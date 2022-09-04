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Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya çıktı

Kur korumalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya çıktı

Kur korumalı mevduat daha önce hayatımıza girdi ve uygulamanın alanı yeni alınan kararlarda artırıldı. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararlarla bu hesabın daha da kuvvetlenmesi amaçlanıyor.