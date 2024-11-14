Küresel gıda ithalat faturasının bu yıl 2 trilyon doları aşması bekleniyor

AA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gıda Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre, bu yıl, kakao, kahve ve çay fiyatlarıyla meyve ve sebze ithalat maliyetlerinde artış görülüyor.

Bu artışlar, küresel gıda ithalat faturasının bu yıl 2023'e göre yüzde 2,2 artışla 2 trilyon doları aşmasında etkili olacak.

KAKAO, KAHVE VE ÇAY İTHALAT HARCAMALARI BEKLENTİSİ: YÜZDE 22,9

Bu yıl kakao, kahve ve çay ithalat harcamalarının yüzde 22,9 artacağı öngörülürken, söz konusu ürünlerin fiyatlarındaki yükselişi hava koşulları ve lojistik sorunlar körüklüyor.

KAKAO FİYATLARI SON 10 YILIN ORTALAMASININ 4 KATINA ÇIKTI

Kakao fiyatları bu yıl son 10 yıllık ortalamanın neredeyse 4 katına çıkarken, kahve fiyatları ikiye katlandı. Çay fiyatları ise uzun vadeli ortalamanın yüzde 15 üzerine çıktı.